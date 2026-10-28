Kırklareli Pehlivanköy'de çeltik hasadı ürün kaybını önlemek için denetleniyor

Kırklareli Pehlivanköy'de çeltik hasadı ürün kaybını önlemek için denetleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını takip ediyor. Ürün kaybını önlemek için biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, operatör ve üreticileri bilgilendiriyor; denetimler hasat süresince sürecek.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çeltik hasadı kontrol çalışmaları devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını takip ediyor.
Ürün kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasadın en az kayıpla gerçekleştirilmesi için denetimlerin yapıldığı, hasat süresince çalışmaların süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA