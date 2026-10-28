Kırklareli Pehlivanköy'de çeltik hasadı ürün kaybını önlemek için denetleniyor

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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çeltik hasadı kontrol çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını takip ediyor.

Ürün kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasadın en az kayıpla gerçekleştirilmesi için denetimlerin yapıldığı, hasat süresince çalışmaların süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA