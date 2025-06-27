Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pehlivanköy'de halı saha yenileme çalışması yapılıyor.

Pehlivanköy'de halı saha yenileme çalışması yapılıyor.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisi'nde halı saha yenileme çalışmalarının başladığını belirtti.

Gençlerin daha kaliteli vakit geçirebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Hoşgör, modern bir saha oluşturmak istediklerini söyledi.

Hoşgör, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak popülasyonu artan haşere ve sineklere karşı ilaçlamaların yapıldığını belirtti.

Özellikle larva üreme alanları, su birikintileri, fosseptik çukurları ve dere yataklarının ilaçlandığını ifade eden Özalp, halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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