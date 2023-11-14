Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

GAZDAŞ ekipleri, Atatürk Caddesi'nde şebeke ve tali hat bağlantıları ile kutulama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Vatandaşları doğal gaz konforuyla buluşturmak istediklerini belirten Özalp, en kısa sürede çalışmaların tamamlanması için ekiplerin yoğun bir çaba gösterdiğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Eriklice köyü ile Kofçaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 16 kasım perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Eriklice köyünde 09.00-17.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.