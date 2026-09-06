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Kırklareli'nin Ağustos İhracatı 8,9 Milyon Dolar

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KTSO Başkanı Soner Ilık, Kırklareli firmalarının ağustosta 8,9 milyon dolarlık ihracat yaptığını; 8 aylık toplam ihracatın ise 80 milyon doları bulduğunu, geçen yıla göre yüzde 16,8 azaldığını açıkladı. En çok hububat ve tekstil ihraç edildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların ağustos ayında 8 milyon 935 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-ağustos döneminde 80 milyon 54 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

2025'in 8 aylık dönemine kıyasla yüzde 16,8 azaldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, kimyevi maddeler, cam, seramik ve toprak ürünleri, mobilya ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın ABD, İtalya, Gana, Mısır, Küba, Romanya, Nijerya, İrlanda gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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