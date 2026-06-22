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Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

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Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2025' listesine girdi. KTSO Başkanı Soner Ilık, kentin sanayi gelişiminin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin sanayi alanındaki gelişimini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Listede çimento ve yem sanayi alanında üretim yapan 3 firmanın yer aldığını aktaran Ilık, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve iş dünyasının ortak çalışmalarıyla kentin ekonomik gücünün daha da artacağını kaydetti.

Kırklareli'nin üretim gücünün, yatırım potansiyelinin ve sanayi altyapısının da bu başarıda önemli bir yerinin bulunduğunu ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırklareli sahip olduğu stratejik konumu, güçlü ulaşım ağı, nitelikli iş gücü, verimli tarım arazileri ve gelişen organize sanayi bölgeleriyle yatırımcılar için önemli bir merkez haline gelmiştir. Son yıllarda sanayi yatırımlarındaki artış, üretim kapasitesinin genişlemesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması, ilimizin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır.

İSO 500 listesinde yer alan firmalarımız da bu gelişimin öncü aktörleri arasında bulunmaktadır. İlimizden 3 firmamızın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alması, geleceğe yönelik hedeflerimiz açısından da bizlere büyük moral ve motivasyon sağlamaktadır."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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