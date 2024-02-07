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Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, polis ekipleri önlem aldı. Meteoroloji Müdürlüğü sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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