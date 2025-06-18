Kırklareli'nde Tefecilik Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Tefecilik Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli Jandarma ekipleri, Kavaklı beldesinde bir kişinin tefecilik yaptığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada çeşitli dokümanlar ve borçlu kişilerin bilgileri bulundu.

Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kavaklı beldesinde bir kişinin tefecilik yaptığı belirlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli belirlenen adreste gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 senet, borçlu kişilerin bilgilerinin yer aldığı defter, 2 cep telefonu, 2 çek defteri ve senet karnesi ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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