Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Vali Uğur Turan, toplantıda Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında kalkınma hedeflerini vurgulayarak bölgenin üretim merkezine dönüşmesi için atılacak adımları ele aldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Kırklareli'nin üretimin, tarımın ve kalkınmanın merkezi olma yolunda olduğunu ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişerek artacağını kaydetti.

Turan, kenti tarım ve hayvancılık alanında marka haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

