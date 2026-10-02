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Kırklareli'nde Tarım ve Orman Müdürü Karaca üreticilere kırsal destekleri anlattı

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Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığındaki toplantıda üreticilere kırsal kalkınma destekleri ve başvuru şartları anlatıldı. Karaca, desteklerin kentteki tarım ve hayvancılık potansiyelini üst seviyelere taşıyacağını, rehberlik çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kırklareli'nde üreticilere yönelik kırsal kalkınma yatırımları desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler Hakkında Tebliğ" kapsamında üreticilere verilecek hibe ve destekler, başvuru şartları ile proje detayları anlatıldı.

Toplantıda konuşan Karaca, kırsal alanda geliri artırmak, tarımsal üretimde verimliliği sağlamak ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek için üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kırsal kalkınma desteklerinin kentteki tarım ve hayvancılık potansiyelini üst seviyelere taşıyacağını vurgulayan Karaca, üreticilerin sunulan imkanlardan en üst düzeyde faydalanmaları için rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini ifade etti.

Program, üreticilerin sorularının yanıtlanması ve proje süreçleri hakkındaki değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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