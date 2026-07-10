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Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı devam ediyor

Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı devam ediyor
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden spor tesisi ve çocuk parkında incelemelerde bulundu. Projede sentetik çim futbol sahası, basketbol kortu, oyun grupları ve açık hava spor aletleri yer alacak.

Kırklareli'nde spor tesisi ve çocuk parkı yapımı sürüyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden alan incelemede bulundu.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bulut, personele görevinde kolaylık diledi.

Bulut, açıklamasında, spor tesisi ve çocuk parkı yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

Projede kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bulut, peyzaj düzenlemeleri için planlamaların yapıldığını söyledi.

Proje alanında sentetik çim futbol sahası, basketbol kortu, çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletlerinin yer alacağını dile getiren Bulut, "Böylelikle mahallemize, ailelerimize, çocuklarımıza yine çok güzel bir mirası bırakmış olacağız. İnşallah bittiğinde çok güzel olacak. Tüm ailelerimizin nefes alabileceği, hem de çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği, oynayabileceği, eğlenebileceği çok güzel bir parka kavuşuyor inşallah."diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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