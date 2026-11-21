Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli'nin sağlık turizmi potansiyelinin artırılması, mevcut sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası hasta kabul süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Önder Porsuk ile kamu ve özel sağlık tesislerinin yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kamu ve özel sağlık tesislerinin mevcut hizmet kapasiteleri, sağlık turizmi yetki belgesi süreçleri, sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılması ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejik eylemler değerlendirildi.

Cerit, toplantıda, Kırklareli'nde sağlık turizmini geliştirmek istediklerini söyledi.

Kentin Avrupa ülkelerine yakın bir konumda olduğuna dikkati çeken Cerit, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA