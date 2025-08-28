Kırklareli'nde Proje Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Valiliğince proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, sağlık, eğitim, spor, tarım politikaları ve ekonomik yatırımlara ilişkin kurumlar tarafından yürütülen ve planlanan projeler değerlendirildi.

Kurum müdürleri toplantıda Vali Turan'a brifing verdi.

Vali Turan, konuşmasında Kırklareli'nin huzuru, refahı ve aydınlık yarınları için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Her adımı vatandaşların mutluluğu için attıklarını ifade eden Turan, kurum müdürlerinin de bu doğrultuda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.