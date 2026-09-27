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Kırklareli'nde okul müdürleri 7 bakanlığın protokolüyle güvenlik tedbirlerini görüştü

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Kırklareli'nde okul müdürleri 7 bakanlığın protokolüyle güvenlik tedbirlerini görüştü
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığındaki okul müdürleri toplantısında, 7 bakanlık protokolü kapsamında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıda tertip düzeni, temizlik ve hijyen, öğrenci servislerinde güvenli ulaşım ile spor faaliyetleri de ele alındı.

Kırklareli'nde Okul Müdürleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yanı sıra 7 bakanlığın iş birliğiyle imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Zafer Sezgin tarafından okul ve kurumlarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda, okulların tertip ve düzeni, temizlik ve hijyen standartları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, öğrenci servislerinde güvenli ulaşımın sağlanması, sağlıklı yaşam ve sporun önemi, okul sporları faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası bilgi yarışmaları kapsamında yürütülecek çalışmalar da görüşüldü.

Kaynak: AA
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