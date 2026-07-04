Haberler

Kırklareli'nde Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası final maçlarıyla tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası sona erdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında final müsabakalarını tribünden takip etti.

Turnuvada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı takımını yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Turnuvada mücadele eden tüm kurum takımlarını ve sporcuları tebrik eden Turan, turnuvanın centilmenlik, fair-play ve karşılıklı saygı anlayışı içerisinde tamamlandığını belirtti.

Konuşmanın ardından takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak