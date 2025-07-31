Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Toplantısı Düzenlendi
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Kırklareli'nde 'Türkiye Yüzyılı'nda Kırsal Kalkınmanın Temeli' konulu toplantı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kırsal kalkınmanın önemi ve KÖYDES projelerinin etkin kullanımı ele alındı.

Kırklareli'nde " Türkiye Yüzyılı'nda Kırsal Kalkınmanın Temeli" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kırsalda sürdürülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda kırsal kalkınmanın önemini vurgulayan Turan, kırsal yaşamın kalitesini artırmak adına KÖYDES projelerinin titizlikle yürütülerek kaynakların yerinde ve etkin kullanılması gerektiğini söyledi.

Turan, daha yaşanabilir köyler ve daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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