Kırklareli'nde Kadınlar, Tekstil Atölyesi ile İstihdama Katılıyor

İstanbul'un stresinden uzaklaşmak, daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine yerleşen iş insanı Cevdet Kurt'un (55) girişimiyle kurulan tekstil atölyesinde köylü kadınların ürettiği ürünler Almanya'ya ihraç ediliyor.

İstanbul'da 1995 yılında tekstil üretimine başlayan Kurt, 2022 yılında iş stresinden uzaklaşmak amacıyla yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu fabrikayı devrederek, sakin bir hayat sürmeye karar verdi.

Kurt, aynı yıl arkadaşlarının önerisiyle Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyüne taşındı.

Kısa sürede köy hayatına adapte olan Kurt, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

Ancak Kurt, köy kadınlarının istihdama kazandırılması amacıyla Demirköy ilçesinde küçük bir tekstil atölyesi kurmaya karar verdi.

13 kadının istihdam edildiği atölyede üretilen tekstil ürünleri Almanya'ya ihraç ediliyor.

Köylü kadınlar hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İhracat odaklı çalışıyorlar

Kurt, AA muhabirine, Türkiye'nin en huzurlu ilçelerinden birinde üretim yaptıklarını söyledi.

Köy kadınlarıyla tamamen ihracat odaklı üretim yaptıklarını anlatan Kurt, köy ve ülke ekonomisine katkı sunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kurt, personel sayılarını çoğaltıp ihracatı arttırmayı hedeflediklerini anlattı.

Kadınların tekstilde erkeklere göre daha başarılı olduğunu, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için de kadınlarla çalışmayı tercih ettiklerini vurgulayan Kurt, "Geçen yıl ihracat miktarımız 400 bin parça tekstil ürünüydü. Hedefimiz bu yıl bunu 1 milyon parçaya çıkartmak." dedi.

"Bu aynı zamanda bize güç kazandırdı"

Sivriler köyünde yaşayan Gülşen Aygün ise Demirköy'ün küçük bir ilçe olduğunu, bu nedenle kısıtlı iş imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Tekstil atölyesinin açılmasıyla kendilerini bu konuda geliştirdiklerini anlatan Aygün, "Çok güzel ilerliyoruz, mutluyuz. Eşlerimiz çalışıyor ama biz kadınlar kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Bu aynı zamanda bize güç kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Şaziye Süzen de aile ve ülke ekonomilerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Ürettikleri ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Süzen, işini severek yaptığını kaydetti.