Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, spor müsabakalarında görev alacak kurumların sorumlulukları değerlendirildi. Güvenli ve düzenli spor organizasyonları için kararlılıkla çalışılacağı vurgulandı.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, kentte düzenlenecek spor müsabakalarında görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları ile görev dağılımları değerlendirildi.

Spor organizasyonlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine büyük önem verdiklerini belirten Turan, "Kırklareli'nde sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya kurul üyesi kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
