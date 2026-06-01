Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısında, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi'nin dönüşümü için talep edilen 98 bin 848 avro avans ödenek talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Meclis Başkanı Geriş, projelerin bütçe döneminde planlanması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli İl Genel Meclisinin haziran ayı birinci toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, mayıs ayının son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün IPA sınır ötesi işbirliği projesi kapsamında Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinin eğitim ve konferans merkezine dönüştürülmesi, bilgisayar ve giyim atölyelerinin yenilenmesi, konferans salonu tadilatı ile ekipman alımlarına ilişkin İl Özel İdaresi bütçesinden 98 bin 848 avro avans ödenek talebi değerlendirildi.

Meclis Başkanı Geriş, bu tür projelerin İl Özel İdaresi bütçesini zor duruma düşürdüğünü ifade ederek, her kurumun projeleri için bütçe hazırlanma döneminde talepte bulunması gerektiğini vurguladı.

Projelere karşı olmadığını vurgulayan Geriş, büyük bütçeli projeler hazırlanmadan önce ödeneklerinin de uygun dönemde ayrılması gerektiğini belirtti.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün avans ödenek talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda 2 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş

Gülten'i öldürmeden önce bu çelengi göndermiş

Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular