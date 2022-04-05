Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,69 arttı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,69 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın 2022 yılının şubat ayına göre yüzde 17,59 artış gösterdiğini belirtti.

İhracat rakamlarının artmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Kırklareli merkezli firmalar 2022 mart ayında 16 milyon 670 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. 2022 yılı mart ayında ilimizden yapılan ihracat 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 17,59 artış, 2021 yılının mart ayına göre yüzde 42,69 artış gösterdi. 2022 yılının ilk 3 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 42 milyon 733 bin dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 3 ayına kıyasla yüzde 42,02'lik bir artış gösterdi.

İhraç edilen ürünler olarak, madencilik, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler, çelik, otomotiv endüstrisi, demir ve meyve ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Birleşik Krallık, İtalya, Cibuti, Nijerya, Tanzanya gibi ülkeler yer aldı."

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