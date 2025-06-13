Kırklareli'nde Hububat Satışı İçin Randevu Süreci Başlıyor

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) hububat satışı yapacak üreticilerin randevu alması gerektiğini bildirdi.

Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede arpa ve buğday hasadının yaklaştığını belirterek, TMO'ya bağlı iş yerleri ve lisanslı depoların alım kampanyası için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Üreticilerin, ürün teslimi öncesinde randevu alması gerektiğini vurgulayan Şaylan, randevu sisteminin 16 Haziran Pazartesi gününden itibaren açılacağını ifade etti.

Arpa alımlarının 18 Haziran Çarşamba, buğday alımlarının ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacağını aktaran Şaylan, "Üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." ifadelerini kullandı.