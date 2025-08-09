Kırklareli'nde Hırsızlık Operasyonu: Çok Sayıda Ziynet Eşyası Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Hırsızlık Operasyonu: Çok Sayıda Ziynet Eşyası Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen hırsızlık operasyonunda, tutuklanan zanlının evinde 9 bilezik, 2 altın bileklik, yarım altın ve 9 çeyrek altın gibi çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Kırklareli'nde hırsızlık operasyonunda tutuklanan zanlının evinde çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı evlerden ziynet eşyalarının çalındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmada çok sayıda hırsızlık olayına karışan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli K.T, yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 9 bilezik, 2 altın bileklik, beşi bir yerde, yarım altın, küpe, kolye ile 9 çeyrek altın ele geçirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.