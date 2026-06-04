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Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak

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Kırklareli'nde buğday ekili alanlarda süne zararlısı tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Babaeski ilçesine bağlı üç köyde ilaçlama çalışması başlatacak ve üreticiler bilgilendirildi.

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneye karşı ilaçlı mücadele çalışması başlatılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda, Babaeski ilçesine bağlı Çengerli, Minnetler ve Düğüncülü köylerindeki arazilerde süne zararlısı tespit edildi.

Söz konusu köylerde süneye karşı ilaçlama yapılması kararlaştırıldı.

Ekipler bu köylerde üreticileri süne zararlısına karşı bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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