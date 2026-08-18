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Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı başladı: Verim iki katına çıktı

Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı başladı: Verim iki katına çıktı
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Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Kırklareli'nde hasat başladı. Üreticiler erken saatlerde tarlalara girerek biçerdöverlerle ürünlerini topluyor. Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu yıl kalite ve yağ veriminin geçen yıla göre iki katına çıktığını belirterek, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Üretici Hüseyin Kütük ise kuru arazide dekara verimin 40 kilogramdan 80 kilograma yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Kırklareli'nde hasat dönemi başladı.

Olgunlaşarak yeşil ve sarının tonlarından kahverengiye dönen ayçiçeği, biçerdöverlerle biçilerek tarlalardan toplanıyor.

Üreticiler, erken saatlerde başladıkları hasat mesaisine gün boyunca devam ediyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, ayçiçeği hasadının başladığını belirterek, üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Geçen yıllara göre bu yıl ayçiçeğinin kalite ve yağ bakımından verimli olduğunu ifade eden Şaylan, çiftçilerin binbir emekle ürettikleri ayçiçeğini hasat ettiğini belirtti.

Bölgenin ayçiçeği üretiminde Türkiye ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Şaylan, "Olgunluğa ulaşan tarlalarımızda ayçiçeği hasadımız başladı. Çiftçilerimiz büyük bir emekle yetiştirdiği ürünlerini hasat ediyor. Sezon boyunca iklim koşullarının seyrine bağlı olarak ayçiçeğinin gelişimi yakından takip ettik. Bölge genelinde verim ve rekolte beklentimiz olumlu yöndeydi. Geçen yıla göre verimler yer yer iki katına çıkıyor. Tüm üreticilerimize kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.

Üretici Hüseyin Kütük ise hasadın tüm üreticilere bereketli olmasını diledi.

Geçen yıla göre verimlerin biraz daha iyi olduğunu ifade eden Kütük, yüzlerinin bir nebze de olsa güldüğünü belirtti.

Kütük, kuru arazide dekar başına alınan verimin geçen yıl yaklaşık 40 kilogramken, bu yıl 80 kilograma kadar çıktığını vurguladı.

Kaynak: AA
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