Kırklareli'nde 'Ahilik Haftası' kutlanıyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ahilik Haftası dolayısıyla Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile beraberindeki oda başkanları ve temsilcilerini makamında kabul etti.

Vali Turan, heyetin Ahilik Haftası'nı kutladı ve esnaf ve sanatkarlara bereketli ve bol kazançlar diledi.

Kırklareli'nde 49 yıldır zirai aletlerin satışını ve tamirini yapan???????, bu kapsamda kentte "Yılın Ahisi" seçilen Yücel Sertbakan'ı tebrik eden Turan, Ahilik kültürünün birlik, beraberlik ve dürüstlük ilkesi doğrultusunda yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, tüm vatandaşlara birlik ve huzur temennisinde bulundu.

Kaynak: AA