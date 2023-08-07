Kırklareli'nde 241 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 241 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı ve 4 araca el konuldu. Yakalanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.