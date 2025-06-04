Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası Sona Erdi

Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası Sona Erdi
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası ödül töreniyle tamamlandı. Adalet komisyonu takımı şampiyon olurken, Vali Uğur Turan ve diğer protokol üyeleri madalya ve kupalarını takdim etti.

Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvasının sona ermesinin ardından ödül töreni yapıldı.

Kırklareli Valiliği Koordinasyonuyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada adalet komisyonu takımı şampiyon oldu.

Sentetik çim sahasında düzenlenen törende, Vali Uğur Turan ile Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını verdi.

Turan, konuşmasında, sportif etkinliklere çok önem verdiklerini belirtti.

Turnuvada 33 takımın mücadele ettiğini ifade eden Turan, bir birinden güzel müsabakalara şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Turan, turnuvaya katılan kamu personellerine de teşekkür etti.

Törene, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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