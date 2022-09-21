KIRKLARELİ - Narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 8 kişi gözaltına alındı. Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde 78 personelin katılımıyla şüphelilere yönelik uygulama yaptı. Denetimde 257 araç ile 194 kişinin sorgulaması yapıldı. 24 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, uyuşturucu taşıyan, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu fotoğrafı baskılı tişört giyen 8 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada bir miktarda uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Narkotik Güncel Haberler

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