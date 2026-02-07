Haberler

Kırklareli İl Müftüsü Eviş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Eviş, 'Gazze: Açlık', 'Portre', 'Haber', 'Spor', 'Doğal Yaşam ve Çevre' ile 'Günlük Hayat' kategorilerinde fotoğraflar seçti.

Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eviş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", fotoğrafını seçen Eviş, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Eviş, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçen Eviş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
