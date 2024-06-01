Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Kayalı köyünde süt üretimi devlet desteğiyle arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Kayalı köyünde devlet desteği ile sürdürülen çalışmalarla süt üretimi 5 yılda yaklaşık iki kat arttı. Köydeki hayvan sayısı ve günlük süt üretimi artış gösterdi.

Kırklareli'nin Kayalı köyünde devlet desteği ile sürdürülen çalışmalarla süt üretimi 5 yılda yaklaşık iki kat arttı.

Merkeze 14 kilometre uzaklıktaki 641 nüfuslu köyde, arazilerin tarıma elverişsiz olması nedeniyle köylülerin büyük bölümü geçimini hayvancılıkla sağlıyor.

Köydeki kooperatif tarafından hayvan varlığının ve süt üretiminin artırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarla köydeki hayvan sayısı son 5 yılda yaklaşık 2 binden 3 bin 330'a çıktı. Hayvan sayısındaki artışa bağlı olarak günlük süt üretimi de 11 tondan 21 tona yükseldi.

"Devlet destekleri ile süt üretimimizi artırıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, AA muhabirine, kentte süt üretiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentte 150 bin büyükbaş olmak üzere 600 bin hayvan bulunduğunu belirten Karadağ, özellikle kentte süt sığırcılığının son yıllarda ivme kazandığını kaydetti.

Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemeleri ile kentte AB standartlarında süt üretildiğini vurgulayarak, Kayalı köyünün de süt üretiminde örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

"Devlet desteği ile Kayalı köyünde hayvan sayısı hızla artmakta. Bu köyümüzde 5 yıl önce günlük süt üretimi 11 tondu, bugün ise 21 tona yükseldi." diyen Karadağ, il genelinde süt üretiminin artması için gayret gösterdiklerini, kentin adını hayvancılık ve süt üretimi ile ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti.

Karadağ, kentten AB ülkelerine de süt ihracatı yapıldığına dikkati çekerek, "Üretilen süt ve süt ürünlerinden yıllık 10 bin tona yakın bir ihracatımız var. Kaliteli süt ürettiğimiz için AB ülkelerinden talep her geçen gün artıyor. Biz de bu talebe cevap verebilmek için çalışıyoruz." ifadeini kullandı.

"Ürettiğimde çok mutlu oluyorum"

Süt üreticisi Çiğdem Olbey de bir kadın olarak üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

50 büyükbaş hayvanı ile süt ürettiğini anlatan Olbey, "Günlük ortalama 400 litre süt üretiyoruz. Sütümüzü kooperatife veriyoruz. Ürettiğimde çok mutlu oluyorum. Kadınlar üretime daha fazla destek versin istiyorum." dedi.

15 yıldır süt üreticiliği yapan Gökay Aşveren de devlet desteği ile hayvan sayısının 85'e ulaştığını, günlük yaklaşık 600 litre süt ürettiğini söyledi.

Kooperatif sayesinde ürettikleri sütü kolaylıkla pazarlama imkanı bulduklarını ifade eden Aşveren, gençleri köye gelerek üretime katkı sağlamaya davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Kayalı Ekonomi Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Bakmadan Geçme

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title