Kırklareli Kayalı köyünde süt üretimi devlet desteğiyle arttı

Kırklareli'nin Kayalı köyünde devlet desteği ile sürdürülen çalışmalarla süt üretimi 5 yılda yaklaşık iki kat arttı.

Merkeze 14 kilometre uzaklıktaki 641 nüfuslu köyde, arazilerin tarıma elverişsiz olması nedeniyle köylülerin büyük bölümü geçimini hayvancılıkla sağlıyor.

Köydeki kooperatif tarafından hayvan varlığının ve süt üretiminin artırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarla köydeki hayvan sayısı son 5 yılda yaklaşık 2 binden 3 bin 330'a çıktı. Hayvan sayısındaki artışa bağlı olarak günlük süt üretimi de 11 tondan 21 tona yükseldi.

"Devlet destekleri ile süt üretimimizi artırıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, AA muhabirine, kentte süt üretiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentte 150 bin büyükbaş olmak üzere 600 bin hayvan bulunduğunu belirten Karadağ, özellikle kentte süt sığırcılığının son yıllarda ivme kazandığını kaydetti.

Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemeleri ile kentte AB standartlarında süt üretildiğini vurgulayarak, Kayalı köyünün de süt üretiminde örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

"Devlet desteği ile Kayalı köyünde hayvan sayısı hızla artmakta. Bu köyümüzde 5 yıl önce günlük süt üretimi 11 tondu, bugün ise 21 tona yükseldi." diyen Karadağ, il genelinde süt üretiminin artması için gayret gösterdiklerini, kentin adını hayvancılık ve süt üretimi ile ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti.

Karadağ, kentten AB ülkelerine de süt ihracatı yapıldığına dikkati çekerek, "Üretilen süt ve süt ürünlerinden yıllık 10 bin tona yakın bir ihracatımız var. Kaliteli süt ürettiğimiz için AB ülkelerinden talep her geçen gün artıyor. Biz de bu talebe cevap verebilmek için çalışıyoruz." ifadeini kullandı.

"Ürettiğimde çok mutlu oluyorum"

Süt üreticisi Çiğdem Olbey de bir kadın olarak üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

50 büyükbaş hayvanı ile süt ürettiğini anlatan Olbey, "Günlük ortalama 400 litre süt üretiyoruz. Sütümüzü kooperatife veriyoruz. Ürettiğimde çok mutlu oluyorum. Kadınlar üretime daha fazla destek versin istiyorum." dedi.

15 yıldır süt üreticiliği yapan Gökay Aşveren de devlet desteği ile hayvan sayısının 85'e ulaştığını, günlük yaklaşık 600 litre süt ürettiğini söyledi.

Kooperatif sayesinde ürettikleri sütü kolaylıkla pazarlama imkanı bulduklarını ifade eden Aşveren, gençleri köye gelerek üretime katkı sağlamaya davet etti.