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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs Ayında 300 Suçu Çözdü

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs Ayında 300 Suçu Çözdü

Güncel Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mayıs ayı boyunca meydana gelen 300 olayı çözerek aydınlığa kavuşturdu. İl genelinde kişilere karşı işlenen 85, mal varlığına karşı işlenen 32, topluma karşı işlenen 21, millete ve devlete karşı işlenen 13, takibi gereken 137 ve kabahat çerçevesine giren 6 suçu çözen ekipler, ayrıca 169 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Mayıs ayı boyunca meydana gelen 300 olayı çözerek aydınlığa kavuşturdu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde kişilere karşı işlenen 85, mal varlığına karşı işlenen 32, topluma karşı işlenen 21, millete ve devlete karşı işlenen 13, takibi gereken 137 ve kabahat çerçevesine giren 6 suçu çözerek aydınlığa kavuşturdu. Toplamda 300 suçun çözülmesini sağlayan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, yürüttükleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 169 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.

Suçlar ve suçlular ile mücadeleden ayrılmayacakları mesajını veren Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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