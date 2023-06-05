Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs Ayında 300 Suçu Çözdü

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mayıs ayı boyunca meydana gelen 300 olayı çözerek aydınlığa kavuşturdu. İl genelinde kişilere karşı işlenen 85, mal varlığına karşı işlenen 32, topluma karşı işlenen 21, millete ve devlete karşı işlenen 13, takibi gereken 137 ve kabahat çerçevesine giren 6 suçu çözen ekipler, ayrıca 169 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.