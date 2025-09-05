Kırklareli İl Genel Meclisi, Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
Kırklareli İl Genel Meclisi eylül ayı 5. birleşiminde bütçe, harcamalar ve yeni araç alımları gibi gündem maddeleri görüşüldü. Meclis Başkanı Hakan Geriş, araç filosunda sürekli arıza yapan vidanjör ve kuka alımının 2026 yatırım programına dahil edileceğini açıkladı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ilk oturumu basına kapalı yapıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ilk oturumda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, bütçe ve harcamalara ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.
Bir süre ara verilen toplantının ikinci oturumunda İl Özel İdaresi araç filosuna vidanjör ve kuka alınmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.
Meclis başkanı Geriş, araç filosunda bulunan vidanjör ve kuka aracının sürekli arıza yaptığını belirtti.
Verilen sözlü önerge ile araç alımı işinin toplantı gündemine alındığını aktaran Geriş, araç alımının 2026 yılı yatırım programına dahil edileceğini kaydetti.
Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda, 13 gündem maddesi görüşüldü.