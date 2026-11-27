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Kırklareli İl Özel İdaresinin gelecek yıl bütçesi 2 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi.

Toplantı, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının 19'uncu birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, 2027 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon raporunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin bütçe hazırlama kriterlerine göre son üç yılda kesinleşen gelirleri ile 2026 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

Gelir ve gider cetvellerine ilişkin Kırklareli İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesinin 2 milyar 100 milyon lira olarak öngörüldüğü bildirildi.

Komisyon raporu ile bütçe hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA