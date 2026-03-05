Haberler

Demirköy'de Dart Turnuvası başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası dart turnuvasına çok sayıda personel katıldı. Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şipka, turnuvanın dostluk ve fair-play ruhuyla geçeceğini belirtti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kurumlar arası Dart Turnuvası düzenlendi.

Demirköy Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya çok sayıda kurumdan personel katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şipka, yaptığı konuşmada, turnuvaya katılım sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Turnuvanın, dostluk ve fair-play ruhu içerisinde gerçekleşeceğine inandığını ifade eden Şipka, kurumlar arası iletişimi güçlendirmeyi, birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan organizasyonun aynı zamanda katılımcılara keyifli ve rekabet dolu anlar yaşatacağına inandığını kaydetti.

Turnuva, bir hafta sonra sona erecek.

Kaynak: AA / Nihat Evren
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi

İran'ın Büyük Ayetullahı Amoli'den tüyleri diken diken eden çağrı