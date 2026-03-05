Demirköy'de Dart Turnuvası başladı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kurumlar arası Dart Turnuvası düzenlendi.

Demirköy Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya çok sayıda kurumdan personel katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şipka, yaptığı konuşmada, turnuvaya katılım sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Turnuvanın, dostluk ve fair-play ruhu içerisinde gerçekleşeceğine inandığını ifade eden Şipka, kurumlar arası iletişimi güçlendirmeyi, birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan organizasyonun aynı zamanda katılımcılara keyifli ve rekabet dolu anlar yaşatacağına inandığını kaydetti.

Turnuva, bir hafta sonra sona erecek.