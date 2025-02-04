Kırklareli'de Toplu Taşıma Araçlarının Yaş Şartı 20'ye Çıkarıldı

Kırklareli Belediye Meclisince şehir içi toplu taşımada kullanılan araçların, yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 15'ten 20'ye çıkarıldı.

Kırklareli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Başkan Vekili Adem Sevim başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kırklareli Şehir İçi Karayolu Taşıma Kooperatifi Başkanlığınca sunulan araç yaşlarının uzatılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Ulaşım Hizmetleri Komisyonu raporunun okunmasının ardından Sevim, Meclis tarafından geçen yıl alınan karar gereği toplu taşıma araçlarının 2024 yılının son gününe kadar uzatıldığını hatırlattı.

Salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik şartlar dolayısıyla yaşı dolan araçların yenilenme sürecinin yapılamadığını ifade eden Sevim, talebin değerlendirilerek 20'ye çıkarılmasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Oylamaya sunulan gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek taşıt yaş şartı 15'ten 20'ye uzatıldı.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.