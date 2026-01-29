Haberler

Kırklareli'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Kırklareli'de kredi kartı aidatlarını geri ödeme vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonrası 3 şüpheli tutuklandı.

KIRKLARELİ'de kredi karta aidatlarını ödeme vaadiyle vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'de kredi kartı aidatlarını ödeme vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlediği dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, R.T., F.H.L., A.M.H., B.S., N.S.S., E.B., H.B., H.T.Y., S.V. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 7 sim kart, tablet, flaş bellek, ele geçirildi.

Vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirlenen 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı konularak 7 kişi serbest bırakıldı.

