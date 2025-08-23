Kırklareli'de Ayçiçeği Hasadı Düşük Verimle Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde çiftçiler, ayçiçeği hasadı için yoğun mesai harcıyor.

Biçerdöver operatörü Şükrü Yavuz, AA muhabirine, üç gün önce etkili olan sağanak nedeniyle bir süre ara verilen ayçiçeği hasadına yeniden başladıklarını belirtti.

Üreticilerin ayçiçeğinde bu yıl büyük kayıp yaşadığını ifade eden Yavuz, "Bu yıl verim düşük. Senenin kurak gitmesinden dolayı verimler yarı yarıya düşmüş vaziyette. Şu anda kumsal arazilerde dekar başına 25 ile 40 kilogram arası, kepir arazilerde 80 ile 100 kilogram arasında ürün hasat ediyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında yaklaşık yüzde 50 verim düşüklüğü var." diye konuştu.

Yavuz, kentte ayçiçeği hasadının ay sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Üretici Mustafa Coşan da bu yıl beklenen verime ulaşamadıklarını, kuraklık nedeniyle verimde önemli kayıp yaşandığını dile getirdi.