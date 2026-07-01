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Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı
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Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantısında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki asfalt üretim tesisine tahlil laboratuvarı kurulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda 7 gündem maddesi daha görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisinin temmuz ayı birinci toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, haziran ayının son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde İl Özel İdaresince kurulan asfalt üretim tesisine tahlil laboratuvarı kurulması teklifi görüşüldü.

Geriş, konuşmasında, tahlil laboratuvarının asfalt üretim tesisi için önemli olduğunu belirtti.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda 7 gündem maddesi daha görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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