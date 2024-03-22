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Kırklareli Belediyesi Su Şişeleme Tesisi Kuracak

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Barajı'ndan sağlanan kentin yıllık tüketim ihtiyacı dışındaki kalan suyu, şişeleyip satışa sunacaklarını bildirdi.

Kesimoğlu, bir otelde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlediği toplantıda, Kırklareli'nin yıllık 9.5 milyon metreküp su tüketiminin olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda günlük 18 bin metreküp su tüketiminin artan nüfus ile birlikte 33 bin metreküpe yükseldiğini ifade eden Kesimoğlu, vatandaşların da su tasarrufu konusunda daha çok dikkatli olmalarını istedi.

Yıllık tüketim dışında kalan suyu değerlendirmek ve ekonomik gelir elde etmek amacıyla su şişeme tesisi kuracaklarını aktaran Kesimoğlu, "Yıllık su tüketiminin dışında barajda atıl vaziyette duran suyu arıtma tesisimize getirip orada oluşturacağımız şişeleme tesisiyle ekonomiye kazandırılacak. Atıl vaziyette duran suyu şişeleyerek ilimize ve İstanbul'a pazarlayıp ekonomiye kazandıracağız. Belediyemize katkı sağlayacağız. Ek gelir elde edeceğiz. Bunun da ötesinde en az 40-50 vatandaşımızın iş bulmasına da katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Kesimoğlu toplantıda yapılması planlanan alt yapı projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Toplantıya, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu ile CHP İl Başkanı Bora Terzi katıldı.

"Ben Anadolu" tiyatro oyunu sahnelendi

Lüleburgaz ilçesinde "Ben Anadolu" tiyatro oyunu sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde Akademi Tiyatro tarafından sahnelenen oyun katılımcıların beğenisini topladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, oyunun ardından tiyatrocuları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Gerenli, konuşmasında kültür ve sanat etkinliklerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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