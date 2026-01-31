Haberler

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Bademlik Mahallesi'ndeki yol bakım ve temizlik çalışmalarını denetleyerek, mahallelerdeki eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtti. Ayrıca, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'a yapılan ziyaretlerde, ekonominin canlandırılması için yoğun çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çalışmaları inceledi.

Bulut, Bademlik Mahallesi'nde sürdürülen yol bakım çalışmaları ile ve temizlik faaliyetlerini denetledi.

Yetkililerden bilgi alan Bulut, her mahallede ihtiyaca göre çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kendilerine iletilin eksikliklerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Bulut, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Ilık'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'a ziyaretler sürüyor.

Ilık'ı makamında, Kırklareli Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Sanayi ve Teknoloji Müdür vekili Savaş Erden, İl Ticaret Müdürü Mustafa Uzan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ziyaret etti.

Ilık, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kent adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ilık, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

