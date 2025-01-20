Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Gedik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Gedik, "Doğa, Yaşam, ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber" kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Gedik, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.