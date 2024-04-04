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Kırıkkale'de Otomobil Sürücüsü Bıçaklandı

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Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, F.C. (42) isimli kadın 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 İstasyonu yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. kadını boğazından bıçakladı. Aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarptı.

Ağır yaralanan F.C, istasyonda bulunan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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