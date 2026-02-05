Haberler

Kırıkkale'de marketlerde gıda denetimi yapıldı

Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirerek, haksız fiyat artışı ve gıda güvenliğini kontrol etti.

Kırıkkale'de, Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlerde gıda ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

Valilik koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, haksız fiyat artışı, fiyat etiketi, gıda güvenliği, ürünlerin son tüketim tarihleri ile mevzuata aykırı uygulamalar incelendi.

Tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, yoğun ve etkin denetimlerin, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun gıda ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla devam edeceğini belirtti.

Demir, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması için gerekli tüm hassasiyeti gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
