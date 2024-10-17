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Kırıkkale'de Çeltik Hasadı Başladı

Kırıkkale'de Çeltik Hasadı Başladı
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 5 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadı başladı. Vali Mehmet Makas, çiftçilere teşekkür ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 5 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilli köyünde düzenlenen hasat törenine katılan Vali Mehmet Makas, Tarım ve Orman Bakanlığına, bölgeye sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, en büyük teşekkürü de her koşulda üretim yapan çiftçilerin hak ettiğini belirtti.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu da Kovid-19 salgını ve süregelen savaşların gıda arzı ve güvenliğinin önemini daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

Bakanlığın son yıllarda uyguladığı "ekilmeyen tek karış arazi kalmasın" politikası ve destek modelleri sayesinde tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını aktaran Yurtkulu, desteklerin seneye de devam edeceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ise bölge için önemli bir ürün olan çeltiğin geliştirilmesi ve çiftçilerin birim alandan aldığı ürün miktarı ile kaliteyi artırmak için hazırlanan projenin devam edeceğini belirterek, desteklerinden dolayı bakanlığa teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hasad gerçekleştirilen programa, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Sulakyurt Kaymakamı Hasan Burak Bilir, Sulakyurt Belediye Başkanı Seyfettin Çetiner ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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