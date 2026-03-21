Bayram tatilinden dönenler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 2. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.