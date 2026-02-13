Kırgızistan-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonunun ilk toplantısı Bişkek'te yapıldı

Kırgızistan ile Tacikistan sınır sorununun çözülmesinin ardından iki ülke hükümetleri arasında kurulan Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) ilk toplantısı, başkent Bişkek'te gerçekleştirildi.

"Intımak-Ordo" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantının eş başkanlıklarını Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda yaptı."

Kasımaliyev, açılışta yaptığı konuşmada, yüzyıllardır süregelen dostluk ve iyi komşuluğa dayanan Kırgızistan-Tacikistan ilişkilerinin bugün niteliksel olarak yeni seviyeye ulaştığını ve Kırgızistan'ın dış politikasında kilit yer edindiğini dile getirdi.

Geçen yılın Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki ilişkilerde tarihi dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Kasımaliyev, Kırgızistan-Tacikistan devlet sınırının belirlenmesi sürecinin başarıyla tamamlanmasının, yalnızca ülkelerinde değil tüm bölgede güvenlik ve istikrarın güçlenmesinde önemli bir faktör haline geldiğini söyledi.

Kasımaliyev, kurulan Kırgızistan-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonunun, ikili ortaklığın geliştirilmesi ve devlet başkanları düzeyinde varılan tüm anlaşmaların uygulanması için önemli bir mekanizma görevi gördüğünü dile getirdi.

İkili ticaretin geliştirilmesi kapsamında Kasımaliyev, hayvansal gıdalar (et-süt) ve tekstil başta olmak üzere kömür, inşaat malzemeleri, cam sanayi ürünleri ve şeker ihracatını artırma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Tacikistan tarafına ticaret evleri ve lojistik modernizasyon önerildi

Kasımaliyev, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmek ve sürdürülebilir satış kanalları oluşturmak amacıyla karşılıklı "ticaret evleri"nin açılmasını önerdi.

Lojistik işbirliğinin geliştirilmesinde sınır altyapısının iyileştirilmesinin gereğine dikkati çeken Kasımaliyev, mevcut kontrol noktalarının modernizasyonu ve genişletilmesinin, yeni lojistik merkezlerinin ve kargo terminallerinin kurulmasının, sınır yönetiminde verimliliği artırmak amacıyla modern dijital çözümlerin uygulanmasının önemine değindi.

Kasımaliyev, Kırgızistan'ın, Avrupa Birliği (AB) tarafından sürdürülen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS+) aracılığıyla Tacikistan malları için Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Avrupa Birliği pazarlarına "ticaret kapısı" görevi görmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın, stratejik öneme sahip büyük bir altyapı projesini hayata geçirmeye başladığını anımsatan Kasımaliyev, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun ulaşım koridorunun, Tacikistan için de yeni fırsatlar oluşturacağını dile getirdi.

Kasımaliyev, bu yılın mayıs ayında Kırgızistan'da Tacikistan kültür günlerinin düzenleneceğini belirterek, ayrıca Tacikistanlıları bu yıl ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'na davet etti.

"Kırgızistan ile ortaklığı daha da geliştirmeye hazırız"

Tacikistan Başbakanı Rasulzoda da Kırgızistan ile iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeye özel önem verdiklerini ifade ederek, "Kırgızistan ile ortaklığı daha da geliştirmeye hazırız." dedi.

Rasulzoda, iki ülke hükümetleri arasında kurulan Karma Ekonomik Komisyonunun toplantısının, ortak girişimleri teşvik etmek, ticaret ve ekonomik işbirliğini genişletmek ve enerji, ulaşım, tarım ve diğer öncelikli alanlarda işbirliğini geliştirmek için mükemmel bir platform olacağını vurguladı.

Toplantının ardından Kırgızistan ile Tacikistan arasında Karma Ekonomik Komisyonu protokolü ile Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Kırgızistan İhracatı Geliştirme ve Tanıtım Merkezi ile Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Caparov, konuk Başbakan'ı kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'yı kabul etti.

Caparov, Kırgız-Tacik işbirliğinin daha da genişletilmesine öncelik verdiğini belirterek, Karma Ekonomik Komisyonunun ilk toplantısının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Rasulzoda da "Ülkenizde gerçekleşen büyük ölçekli ve olumlu dönüşümlerden gerçekten ilham alıyoruz. Bu başarılar, en içten saygılarımızı hak ediyor ve liderliğiniz altında Kırgız halkının yaratıcı enerjisine tanıklık ediyor." ifadelerini kullandı.