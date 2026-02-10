Haberler

Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları, stratejik projelerin gidişatını ele aldı

Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dostluk ve ticaretin güçlendirilmesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Altyapı projeleri ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

Caparov ve Mirziyoyev, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilerek genişletilmesi kararlılığını vurguladı.

Liderler, ikili ticarette sağlanan istikrarlı artıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek sanayi işbirliğinin yanı sıra büyük çaplı altyapı projelerindeki mevcut durumu ele aldı.

Bu kapsamda özellikle Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatı ile Kambarata-1 Hidroelektrik Santrali projelerindeki ortak çalışmaların ilerlemesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, güncel bölgesel meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunularak gelecekteki ikili ve çok taraflı etkinliklerin takvimi de gözden geçirildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
