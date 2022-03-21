Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Nevruz Bayramı kutlandı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) Nevruz Bayramı kutlandı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) Nevruz Bayramı kutlandı.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine, üniversite yönetimi, akademisyenler, diplomatlar, öğrenciler ve veliler katıldı.
Nevruz Bayramı için hazırlanan tiyatro oyunu, zorlu kış mevsiminin ardından baharı müjdeleyen mevsim canlandırıldı.
Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı konuşmada, Nevruzun Türklere, Orhun yazıtlarını, demirleri eritmeyi, Türk milletinin yayılmasını hatırlattığını söyledi.
Etkinlik, Türk dünyasını oluşturan halkların geleneksel dansları, şarkıları ve Kırgız sanatçıların sahne almasıyla sona erdi.