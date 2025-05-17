Kırgızistan'da Türk Şirketlerden Çok Fonksiyonlu Kompleks

Kırgızistan'da Türk Şirketlerden Çok Fonksiyonlu Kompleks
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilecek çok fonksiyonlu kompleksin temel atma töreni düzenlendi. Proje, Kırgız ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor ve toplam yatırım tutarı 100 milyon doların üzerinde.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türk şirketler grubunun, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edeceği çok fonksiyonlu kompleksin temelini attı.

Başkent Bişkek'in ana caddelerinden birinde inşaatı başlayacak olan üç kuleden oluşan 21 katlı çok fonksiyonlu kompleksin temel atma töreni düzenlendi.

Törende, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in yanı sıra çok sayıda bürokrat ve davetli misafir de hazır bulundu.

Kasımaliyev, törende yaptığı konuşmada, başkentin kalkınması için projenin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, Kırgız ekonomisinin geliştirilmesine katkıları için Türk yatırımcılarına teşekkür etti.

Projenin başarılı bir şekilde uygulanmasına olan güvenini dile getiren Kasımaliyev, Bişkek'te ileri teknolojilerin kullanılacağı üç kuleden oluşan 21 katlı modern bir kompleksin kurulacağını aktardı.

Kompleksi inşa edecek Beta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uğur ise hayata geçirilecek projenin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in "kartviziti" olacağını düşündüğünü belirtti.

Uğur, "110 bin metrekare alanda kurulacak olan komplekste, yer altında üç kat otopark ve 5 katı AVM olacak ve toplam 100 milyon doların üzerinde bir yatırım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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