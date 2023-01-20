Kırgızistan'da Epifani Bayramı kutlamaları Güncel Haberler Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 20 km uzaklıktaki Leninskoye köyünde, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, soğuk havaya rağmen buzla kaplı göle girerek Epifani Bayramı'nı kutladı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 20 km uzaklıktaki Leninskoye köyünde, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, soğuk havaya rağmen buzla kaplı göle girerek Epifani Bayramı'nı kutladı. Güncel Kaynak: AA / Igor Kovalenko Kırgızistan Güncel Haberler

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