Kırgızistan'da Epifani Bayramı kutlamaları
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 20 km uzaklıktaki Leninskoye köyünde, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, soğuk havaya rağmen buzla kaplı göle girerek Epifani Bayramı'nı kutladı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 20 km uzaklıktaki Leninskoye köyünde, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, soğuk havaya rağmen buzla kaplı göle girerek Epifani Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: AA / Igor Kovalenko - Güncel