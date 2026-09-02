Kırgızistan'da Göçebe Oyunları ve Kültür Şöleni

BİŞKEK (AA) — Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Kırçın Yaylası, 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen spor ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Geleneksel spor müsabakaları ve kültürel gösterilere sahne olan Kırçın Yaylası'nda kurulan "Göçebelerin Dünyası: Yaşayan Bir Miras" adlı etno kentin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Yayladaki etno kenti ziyaret eden Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülkedeki valilikler ve yerel yönetimler tarafından kurulan geleneksel Kırgız çadırlarını (bozüy) gezerek incelemelerde bulundu.

"Tüm dünya yeni Kırgızistan'ın ruhunu hissetti"

Açılış töreninde konuşan Kasımaliyev, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılışının devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey uluslararası heyetlerin katılımıyla başkentteki 51 bin seyirci kapasiteli yeni "Bişkek Arena" Stadyumu'nda yapıldığını hatırlattı.

Kasımaliyev, "O gün tüm dünya, yeni Kırgızistan'ın ruhunu hissetti. Kırgız halkının kadim tarihi ile modern teknolojileri birleştiren bu açılış töreni, modern Kırgızistan'ın artan imkanlarını ve büyük ölçekli hedeflerini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Oyunlar kapsamındaki ana etkinliklerin Issık Göl'de yer alan 8 farklı mekanda yürütüldüğünü belirten Kasımaliyev, organizasyon için inşa edilen etno kentin, yeni ulaşım yollarının ve altyapı tesislerinin oyunların ardından bölge turizminin gelişmesine de uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kırçın etno kentte köklü miras tanıtılıyor

Kırçın Yaylası'nda kurulan dev etno kentte, Kırgız halkının köklü kültürü, el sanatları, geleneksel kıyafetleri, örf ve adetleri, milli oyunları, müziği ve günlük yaşamını yansıtan objeler sergileniyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanda Kırgızistan'ın 7 bölgesi, Bişkek ve Oş büyükşehir belediyeleri, Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesindeki farklı etnik toplulukların dernekleri ile çok sayıda kurum tarafından kurulan çadırlarda kendi zengin kültürlerini tanıtıyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen zanaatkarların el sanatları, geleneksel müzik ve dans gösterileri, etnokültürel festivaller, unutulmaya yüz tutmuş ritüeller ve ulusal mutfağın eşsiz lezzetleri burada sergilenecek.

"Göçebelerin yankısı" Uluslararası Etno-Şarkı Festivali başladı

Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında 49 ülkeden yetenekli ses sanatçısının sahne alacağı "Göçebelerin yankısı" Uluslararası Etno-Şarkı Festivali de başladı.

Etno-Şarkı Festivali, Sanat Yönetmeni Altınbek Maksutov, Genel Yönetmen Rinat Murzayev, Senaryocu Ulugbek Omukeyev, Genel Koordinatör Hantegri Omukeyev ve Görselden Sorumlu Gölçörö Şermatov tarafından hazırlandı.

Çolpon-Ata Hipodromu'nda düzenlenen festivalin açılışına Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ulan Mamatkanov, Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Salkın Sarnogoyeva katıldı.

Mamatkanov, törende yaptığı konuşmada, göçebe halkların tarihinin sadece taşlarda değil, aynı zamanda halkın hafızasında, şarkılarında, efsanelerinde ve müzik eserlerinde de korunduğunu vurguladı.

"Göçebelerin müziği, halkın sesi, tarihi, sevinci ve kederi, cesareti ve hatırasıdır." diyen Mamatkanov, "Bugün Issık Göl, dünyanın dört bir yanındaki halkların kültürlerini birleştiren bir mekana dönüşmüştür. 6. Dünya Göçebe Oyunları, dünyaya göçebe halkların zengin tarihi mirasını, geleneklerini, askeri sanatlarını, eşsiz kültürlerini, müziklerini, edebiyatlarını ve dünya görüşlerini sergileyecektir." ifadesini kullandı.

Geleneksel spor müsabakaları ve renkli kültürel etkinliklerle devam eden 6. Dünya Göçebe Oyunları, 6 Eylül'e kadar Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehri ve Kırçın Yaylası'nda sürecek.

Kaynak: AA